Um die Internetnutzer besser vor Cyberkriminalität zu schützen, will das BSI die Informationen zum Schutz vor Internetkriminalität besser bündeln und die Sicherheitsempfehlungen zu den häufigsten Straftaten bekannter machen. "Denn die Ergebnisse der aktuellen Bürgerbefragung zeigen, dass vor allem diejenigen, die sich weniger vor Kriminalität im Internet schützen, schlussendlich Opfer werden", heißt es in der Studie. "Hinzu kommt, dass Betroffene sich nicht automatisch mehr schützen – und dadurch wiederholt Opfer werden."

Das BSI will gezielter auf die verschiedenen Nutzungsverhalten eingehen. So informieren sich ältere Internetnutzer lieber über Websites und Newsletter. Die Jüngeren holen sich ihre Informationen dagegen lieber in sozialen Netzwerken, in speziellen Apps oder in Audio- und Videoformaten.