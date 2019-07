In Deutschland fehlte im vergangenen Jahr jeder 18. Arbeitnehmer wegen einer psychischen Erkrankung im Job. Das waren deutschlandweit 2,2 Millionen Menschen. Das geht aus dem aktuellen Psychoreport der Krankenkasse DAK Gesundheit hervor. Die Zahl der Fehltage, die von Depressionen oder Anpassungsstörungen verursacht wurden, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten demnach mehr als verdreifacht. Den Höchststand der Krankmeldungen gab es laut DAK 2017: Damals kamen auf 100 Versicherte 250 Fehltage wegen psychischer Leiden.

Die starke Zunahme der Ausfalltage führt DAK-Vorstandschef Andreas Storm nicht auf mehr Erkrankungen, sondern auf den offeneren Umgang mit psychischen Leiden zurück. Sie seien im Gespräch mit dem Arzt kein Tabu mehr, so Storm. Daher werde auch bei Krankschreibungen offener damit umgegangen. Im vorigen Jahr waren psychische Erkrankungen dritthäufigster Grund für Krankschreibungen - nach Erkrankungen am Muskel-Skelett-System sowie des Atmungssystems.

Anpassungsstörungen sind eine Reaktion auf ein einmaliges oder ein fortbestehendes belastendes Lebensereignis. Sie können sich in Leid und Trauer, ebenso in depressiven und ängstlichen Reaktionen zeigen.

Zu viel Stress im Job kann zu Burnout führen. Bildrechte: colourbox

Deutlich an Relevanz verloren hat laut DAK-Bericht die Zusatzdiagnose Burnout. In den vergangenen sechs Jahren (2012 bis 2018) halbierte sich nahezu die Zahl der Fehltage. Arbeitnehmer ab dem 60. Lebensjahr waren besonders von der Diagnose betroffen: Die Zahl der Fehltage lag in dieser Altersgruppe 2018 bei neun pro 100 Versicherte. Im Mai hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Burnout als "Faktor, der den Gesundheitszustand beeinflusst" gelistet.