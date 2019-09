Allerdings soll der Niederschlag vorerst anhalten. Noch bis zum späten Abend gilt wegen des Dauerregens eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für das Vogtland in Sachsen, Thüringen und Bayern und das westliche Erzgebirge. Dort erwartet der DWD bis rund 21 Uhr noch einmal Niederschlagsmengen von 15 bis 25 l/m². Es bestehe die Gefahr von Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen.

Laut MDR-Wetterstudio fielen zum Beispiel in Stützengrün in den letzten 24 Stunden 59 Liter Regen je Quadratmeter. In Bad Elster, Bad Brambach und Morgenröthe-Rautenkranz wurden 55 Liter gemessen.