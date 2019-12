Manche Zeitgenossen mögen sich darüber freuen: Die Windschutzscheibe bleibt länger sauber und das hektische Gefuchtel an der sommerlichen Kuchentafel auf der Terrasse könnte demnächst weniger heftig ausfallen. Für die biologische Vielfalt jedoch ist das eine schlechte Nachricht. Seit 2009 ist etwa ein Drittel aller Insekten aus Wiesen und Wäldern verschwunden. Die intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Insektiziden wird immer wieder als eine der Hauptursachen genannt. MDR-AKTUELL-Hörer Wolfgang Weiß aus Oelsnitz wundert sich in diesem Zusammenhang.

Zu DDR Zeiten wurde doch die Landwirtschaft industriell und intensiv genutzt. Es wurden auch mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Trotzdem gab es meiner Meinung nach mehr Insekten damals als heutzutage. Da würde mich mal interessieren, warum das so ist? Oder ist das nur eine scheinbare Darstellung? Wolfgang Weiß, MDR-Aktuell-Hörer

Insektensterben ist kein neues Phänomen

Ronald Schiller empfängt mich am Eingang des Naturkundemuseums in Leipzig mit den Worten "Mit Ihrer Frage kann man ganze Vorlesungen füllen". Schiller ist Insektenforscher. Seit Ende der Sechziger Jahre sammelt er Schmetterlinge in der Region. Auch er hat zu DDR-Zeiten mehr Insekten beobachtet. Extrem auffällig sei der Rückgang aber eigentlich erst die letzten zehn, fünfzehn Jahre. Insektensterben sei aber keineswegs ein neuartiges Phänomen. Dass Insektenarten zurückgehen, könne mittlerweile bis ins Ende des 19. Jahrhunderts nachgewiesen werden. Und auch zu DDR-Zeiten sei es vorgekommen, erzählt Schiller:

Wir haben sicherlich auch schon zu DDR-Zeiten Regionen gehabt, die ausgesprochen insektenarm waren, einfach aufgrund der intensiven Landwirtschaft, die dort auch schon betrieben wurde. Ronald Schiller, Insektenforscher

Die Landwirtschaft ist nur ein Problem von vielen