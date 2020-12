Der einst im DDR-Kombinat "Elektrogerätewerk Suhl" in Zella-Mehlis rund 18 Millionen für DDR-Bürger und Export hergestellte RG 28 gilt bis heute als unverwüstlich. So ist es nicht verwunderlich, dass Stiftung Warentest beim aktuellen Test von 17 Handrührern auch - allerdings außer der Wertung - das DDR-Kultgerät einmal genauer unter die Lupe nahm. Und der Oldie muss sich auch mehr als 30 Jahre nach Produktionsschluss nicht verstecken, was seine Leistungsfähigkeit angeht.

Erfahrungswerte: "Unverwüstlich, immer zuverlässig"

"Im Laufe der Vorbesprechungen haben relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die im Osten aufgewachsen sind, erzählt: 'Ich habe noch den RG 28 zu Hause. Vielleicht sollten wir den einfach mal mittesten'", erklärt "Stiftung Warentest"-Redakteur Daniel Kastner, wieso das DDR-Kultgerät die Prüfung durchlief. "Das erste, was die meisten gesagt haben, ist: 'Unverwüstlich, immer zuverlässig, hat alles gerührt.'" Die Erwartungen an den Klassiker waren also hoch. Aber auch gerechtfertigt?

Und das Testergebnis?

Die 17 Mixer und das DDR-Kultgerät wurden von den Testern einer Reihe Alltags-Aufgaben unterzogen. Mit Ei-Schnee-Schlagen ging es los. Und dabei lag das RG 28 schon mal mit dem Prädikat "gut" im Mittelfeld.

Beim Hefeteig-Kneten, der Königsdisziplin für Handrührgeräte, gab es vorab schon leichte Bedenken mit Hinblick auf alle Geräte. "Was passieren kann, dass die Mixer nicht mehr weiter rühren, weil nach drei Minuten der Motor einfach überlastet ist", sagt Kastner. Aber auch hier kann der RG 28 mit einem "Gut" überzeugen. Bewertet wurde hier, wie das Backergebnis aus dem Ofen kommt. Kein Mixer brachte ein besseres Ergebnis hervor.

Als Härtetest erwies sich für die getesteten Geräte, Gemüse zu pürieren. Nach einer Minute wurde der Brei in ein Sieb gegeben. Möglichst alle Partikel sollten durchrutschen. Auch hier zeigte sich der RG 28 ohne Probleme.

Ein Gerät soll natürlich möglichst auch durch Langlebigkeit überzeugen. Daher unternahm "Stiftung Warentest" auch einen Dauerbelastungstest. Rührteig musste dabei 150 Mal und im Anschluss Hefeteig 300 Mal von den Maschinen durchgearbeitet werden. "Das hat er alles klaglos hingenommen. Wir hatten auch aktuelle Geräte, die irgendwann durchgeschmort sind", so das Fazit des "Stiftung Warentest"-Redakteurs.

"Stiftung Warentest"-Redakteur Daniel Kastner im Gespräch mit "Umschau"-Redakteur Thomas Niemann. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Immer noch einer der besten Mixer

Das RG 28 ist also tatsächlich so gut, wie alle glauben. Eine Gesamtnote hat die Stiftung Warentest nicht vergeben, weil das Gerät außer Konkurrenz getestet wurde. Am besten hat der Mixer bei Belastbarkeit und Sicherheit abgeschlossen. In der Kategorie Geräusch reichte es nur zu einem "Ausreichend" – aber auch hier ließ das Gerät etliche andere hinter sich. Auch wenn es keine offizielle Gesamtnote gab – schließlich gibt es das Gerät auch nicht mehr im ortsüblichen Handel – ein Prädikat wurde ihm doch verliehen: Für die Tester ist der RG 28 ist es "ein Held der Arbeit".

Anhand der Einzelnoten hat die "Umschau" die Gesamtnote selbst ausgerechnet: Sie liegt bei 2,4. Damit gehört das RG 28 noch heute zu den besten Mixern. Das macht auch Kurt Boeser, den Vater des RG 28 stolz. Er hatte die Idee für das Produktdesign mit der typisch quietsch-orangenen Farbe: "Ich bin auch stolz drauf, dass dieses Gerät noch heute so eine Ausstrahlung hat, dass es angenommen wird."

Gut zu wissen Dem 1979 in Produktion gegangenen "RG 28" wurde sogar ein Film gewidmet: In "Kommen Rührgeräte in den Himmel?" geht es um Nachhaltigkeit, um Reparaturen und die Wegwerf-Gesellschaft. Der Film über den DDR-Kultmixer lief im September 2016 im Kino.



RG steht übrigens für Rührgerät.

Im Dezember 1983 wurde das RG 28 im DDR-Fernsehen in der Sendung "Haps" vorgestellt – und dazu der Cocktail "Haps-Flip". Hier in einer weißen Ausführung. Deutlich bekannter ist die orangefarbene Variante. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rezept für den "Haps-Flip" aus dem DDR-Fernsehen

1983 wurde das RG 28 im DDR-Fernsehen vorgestellt. In der Ratgeber-Sendung "Haps" konnte der Mixer zeigen, was er drauf hat. Dazu zählten neben rühren, kneten, Rohkost häckseln, Scheren schleifen auch das Dosen öffnen. Und obendrauf wurde das Gerät auch zum Cocktail zubereiten empfohlen. Als Rezept wurde dem Zuschauer der "Haps-Flip" präsentiert.

Zutaten:

250 ml Milch

1/2 Flasche Rotwein

1 Flasche helles Bier

4 EL Zucker

1 Ei

1 Prise Pfeffer