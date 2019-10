Maik Rahaus ist seit 23 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Donndorf, einem kleinen Ort in Thüringen. Inzwischen leitet der 31-Jährige die Feuerwehr. Etwa fünf Stunden pro Woche investiert er dafür, fährt rund 30 Einsätze im Jahr. Und er weiß ganz genau, warum er diese Zeit investiert: Zum einen sei es toll, anderen zu helfen, die in Not sind. Zum anderen habe ihm das Ehrenamt schon immer sehr viel Spaß gemacht. "Und was ein ganz großer Punkt ist, was weniger mit der Feuerwehr zu tun hat: Das ist diese Kameradschaft untereinander, die Gemeinschaft. Wir gehen ja durchs Feuer, wir Kameraden, wir müssen uns aufeinander verlassen können", erklärt Rahaus.