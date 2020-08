Bewahrer der DEFA-Filmschätze 70 Jahre Progress-Filmverleih

Das Erbe der DEFA umfasst allein über 700 Spielfilme und 2.000 Dokumentarfilme. Daneben gehören auch rund 2.000 Kino-Wochenschauen, die mit dem Titel "Der Augenzeuge" über die Kinowand flimmerten, hinzu. Ab 1950 übernahm Progress den Vertrieb und sorgte dafür, dass die über 800 Kinos in der DDR mit dem Bildmaterial beliefert wurden. Heute wird der Fundus in Leipzig und Halle immer noch unter dem Namen Progress weitergepflegt.

"Dieser Bestand der Progress ist weltweit die einzige Filmsammlung, wo das komplette Filmerbe eines Landes in einer Hand ist. So etwas wie eine Zeitmaschine, in der wir uns zurückbeamen können, wie das Leben eines Landes war mit einer Utopie und wie diese Utopie irgendwann endet", sagt Geschäftsführer Gunnar Dedio. Und neben dem DDR-Filmmaterial sind im Bestand auch 2.000 Ausgaben der BRD-Wochenschau "Blick in die Welt" zu finden.