Bernd Bleis ist Landwirt in Schönhausen, einem kleinen Dorf an der Elbe. Er erinnert sich noch genau an die Nacht vom 10. Juni 2013. Damals drohte der wichtige Deich in Fischbeck zu brechen.

Für Landwirte stellt sich bei Hochwasser oft die Frage, wie sie ihre Tiere retten können. Hier in Sachsen 2010. Bildrechte: dpa Nachts um drei Uhr wurden die Einwohner in Schönhausen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Landwirt Bernd Bleis dachte zuerst an seine Tiere: "Dann muss man nur noch funktionieren. Wir haben ja Landwirtschaft. Wo bleibt das Vieh? Wo wird gemolken und so weiter… Da schießen einem viele Gedanken durch den Kopf." Er und seine Familie brachten ihre 120 Kühe mitten in der Nacht zu einem befreundeten Betrieb.

Rettung in letzter Sekunde: Der Deich in Fischbeck konnte den Wassermassen nicht standhalten. Auf Länge von 50 Metern schossen 1.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Fläche.

Die Bilder vom Dambruch bei Fischbeck gingen 2013 um die Welt. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Eine Milliarde investiert

Durch das Hochwasser entstanden dem Land Sachsen-Anhalt Schäden in Höhe von mehr als 2 Milliarden Euro. In Schönhausen wurde die Katastrophe sichtbar, als das Wasser wieder verschwunden war, erinnert sich Bleis: "Das sah hier aus… Ältere Leute sagen, wie nach dem Krieg. Also wenn man so aufräumt, die Müllberge stapelten sich an der Seite und dann kam die Müllabfuhr und hat hier ein paar Wochen abgefahren, das waren schon gigantische Bilder."