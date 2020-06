In den kommenden Jahren werden vermutlich deutlich weniger Menschen an Demenz erkranken als bisher angenommen. Das geht aus Studien der Deutsche Alzheimergesellschaft (DAlzG) hervor. "Je nachdem, wie sich die Altersstruktur der Bevölkerung insgesamt entwickelt, wird sich die Krankenzahl bis zum Jahr 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen erhöhen. Bisher wurde von rund drei Millionen ausgegangen", hieß es von der DAlzG. Die Ursache für den verlangsamten Anstieg könnte in einem besseren Gesundheitszustand der Bevölkerung liegen.