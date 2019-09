Freizeit-Monitor Deutsche verlernen das Genießen

Die Deutschen verlernen zunehmend das Genießen und haben immer öfter Stress in der Freizeit. Das geht aus dem aktuellen Freizeit-Monitor hervor. Studienleiter Ulrich Reinhardt sagte bei der Präsentation der Umfrage, "die Deutschen sind ein sehr medienzugewandtes Volk, das seine Freizeit allerdings oftmals falsch nutzt und nicht das macht, was ihm gut täte oder was es gern will".