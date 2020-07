"Einen Platz an der Sonne" wollte auch Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts – so, wie England und Frankreich. Dieser Satz ist vielleicht der einzige, der zum Thema deutsche Kolonialzeit noch aus dem Geschichtsunterricht bekannt ist.

Dass Deutschland 1904 im heutigen Namibia, damaligen Deutsch-Südwestafrika, einen Völkermord an den Herero und Nama verübte, ist schon weniger bekannt. Und wenn, dann nicht aus der Schule. Dass die Herero und Nama die ersten Menschen waren, die von den Deutschen in ein Konzentrationslager deportiert wurden, weiß eigentlich niemand.

Die Engländer und Franzosen seien viel länger und viel intensiver in den Kolonien präsent gewesen. So wird das Thema Kolonialzeit auch im Geschichtsbuch eingeleitet. Deutschland war also gar nicht so schlimm wie die anderen, schwingt da mit. Und so wird sich auch inhaltlich meist auf die anderen konzentriert: England, Frankreich, vielleicht noch die USA. Josephine Apraku hat das Institut für diskriminierungsfreie Bildung gegründet. Hierzulande werde angenommen, so die Afrikawissenschaftlerin, dass die deutsche Kolonialgeschichte weit zurückliege und nichts mehr mit uns zu tun habe.