Unbekannte haben in der irakischen Hauptstadt Bagdad die deutsche Kuratorin und Kulturvermittlerin Hella Mewis entführt. Das bestätigten das irakische Innenministerium und eine Freundin. Demnach wurden Ermittlungen eingeleitet. Derzeit würden Aufzeichnungen von Überwachungskameras untersucht.

Nach ersten Informationen kidnappten bewaffnete Männer Mewis am Montagabend gegen 20 Uhr Ortszeit in Nähe des Kulturinstituts Bait Tarkib, das die Arbeit junger irakischer Künstler fördern will.