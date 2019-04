Schweiz Lawine reißt vier Deutsche in den Tod

Bei einem Lawinenabgang in der Schweiz sind vier Skiwanderer aus Deutschland ums Leben gekommen. Nach Angaben der Kantonspolizei Wallis war die Gruppe am Freitag nicht von einem Ausflug zurückgekommen. Ein Hüttenwirt habe daraufhin die Rettungskräfte alarmiert.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Lawine am Freitag in der der Nähe der Gemeinde Fieschertal abgegangen. Bei einem Suchflug noch am Abend seien dann mehrere Lawinenabgänge festgestellt worden. Wegen schlechter Witterung konnte die Suche erst am Samstag weitergehen.