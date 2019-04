In Österreich ist ein deutscher Doppeldeckerbus mit über 70 Personen an Bord von der Straße gerutscht und gegen ein Gebäude geschlittert. Wie die Polizei am Sonntag dem Österreichischen Rundfunk ORF mitteilte, gab es bei dem Unfall auf der Bundesstraße 111 in Kärnten weder Tote noch Schwerverletzte. 30 Personen seien allerdings leicht verletzt worden. Zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.