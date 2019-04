Aus Sicht des Deutschen Wetterdienstes könnte ein weiterer Dürresommer wie 2018 vor allem die ostdeutschen Bundesländer besonders hart treffen. Wie der Leiter der DWD-Agrarmeteorologie, Udo Busch, am Mittwoch in Offenbach erklärte, ist die Bodenfeuchte vor allem in Sachsen-Anhalt und Thüringen bereits so niedrig wie im Juli 2018. "Sollte die trockene Witterung in den kommenden Monaten anhalten, könnte sich die Dürre des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden."