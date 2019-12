Wie aus einer Umfrage der Evangelischen Presseagentur epd hervorgeht, fehlt es vielerorts an Interessenten, die den Job am Heiligabend übernehmen wollen. Zudem hätten sich in den vergangenen Jahren bundesweit immer mehr Arbeitsagenturen aus der Vermittlung von Weihnachtsmännern und Christkindern zurückgezogen, so der epd-Bericht. Grund sei, dass sich die Arbeitsagenturen auf die Vermittlung von langfristigen Arbeitsplätzen konzentrieren. So würden etwa die bayerischen Arbeitsagenturen schon seit Jahren keine Weihnachtsmänner und Christkinder mehr vermitteln.

Immer weniger Arbeitsagenturen vermitteln noch Weihnachtsmänner. Bildrechte: IMAGO

Auch in Sachsen-Anhalt bieten immer weniger Arbeitsagenturen eine Vermittlung von Weihnachtsmännern an. "Im Vordergrund steht vor allem die nachhaltige Vermittlung in langfristige Jobs", erklärte die BfA-Regionaldirektion in Halle auf epd-Anfrage. Zudem gebe es immer weniger Weihnachtsmänner, die ihre Dienste anbieten würden. "In Zeiten von Internetbörsen, Kleinanzeigenportalen und sinkender Arbeitslosigkeit hat sich der Markt verändert", hieß es. Einige Arbeitsagenturen in Halle, Magdeburg, Stendal, Sangerhausen und Halberstadt hätten den Service wegen "expliziter Nachfragen" dennoch aufrechterhalten. So hätten im vergangenen Jahr in Magdeburg neun Weihnachtsmänner 150 Einsätze gehabt. Auch in Halle seien 150 Einsätze vermittelt worden.