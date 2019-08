Es läge in allererster Linie an den Eltern, so Kahl. Sie müssten darauf achten, dass ihre Kinder nicht zu viele hochkalorische Getränke und Nahrungsmittel zu sich nehmen. Laut Kahl gibt es eine Zunahme an Übergewicht in der Altersklasse ab zehn Jahren und in sogenannten bildungsfernen Schichten. Für diese Eltern müsse man Material zu gesunder Ernährung gezielt aufbereiten und zum Beispiel Kochkurse anbieten. Dann würde deutlich, dass man für wenig Geld auch gesund kochen könne.