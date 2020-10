Doch jetzt, kurz vorm zweiten Lockdown, tritt dieses Prinzip besonders deutlich hervor. So sagt der Virologe Alexander Kekulé: "Inzwischen ist es so, dass es zwei Fronten gibt. Die eine Front ist die, die sagt, wir können so nicht weiter machen. Wir müssen jetzt die Nachverfolgungen aufgeben und stattdessen die Risikogruppen schützen. Die Diskussion ist weltweit." Das sei jetzt auch in Deutschland angekommen. Deutschland sei nicht das einzige Land, wo sich die Wissenschaft in zwei Lager teile.