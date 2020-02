Coronavirus Zwei Passagiere von "Diamond Princess" gestorben

Hauptinhalt

Zwei mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infizierte Passagiere von Bord des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" in Japan sind gestorben. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Donnerstag berichtete, handelt es sich bei den Opfern um einen Mann und eine Frau, die mehr als 80 Jahre alt gewesen seien. Die Ausschiffung der Passagiere des in Yokohama liegenden Kreuzfahrtschiffs geht inzwischen weiter.