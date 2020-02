29.02.2008 – Orkan Emma

Sturmtief Emma fügt vor allem den Waldflächen, die schon von Kyrill verwüstet worden waren, weitere Schäden zu. Durch eine Sturmflut steht der Hamburger Fischmarkt unter Wasser. 14 Menschen sterben in Mitteleuropa durch Emma. Der verursachte Schaden wird auf etwa eine Milliarde Euro geschätzt.

28.10.2010 – Orkan Christian

Christian fegt mit bis 171 Kilometern pro Stunde über Deutschland hinweg. Im Nordwesten Deutschlands wird der öffentliche Verkehr nahezu komplett eingestellt. Teile Mitteldeutschlands vermelden Schäden. Infolge des Orkans sterben in Europa 14 Menschen, davon sechs in Deutschland.

05.12.2013 – Orkan Xaver

Xaver trifft vor allem Norddeutschland schwer. An der Küste sorgt der Sturm für Pegelstände, die weit über dem mittleren Hochwasser liegen. Hamburg beschert Xaver die zweithöchste Sturmflut seit 1825. Außerdem brachte Xaver starken Schneefall, auch im Binnenland. Insgesamt sterben in Europa mindestens 13 Menschen. Die Spitzenböe wurde in Schottland gemessen und verzeichnete 229 km/h.

Auf den nordfriesischen Inseln und insbesondere den Halligen - wie hier auf Lengeneß - war durch Xaver "landunter" angesagt. Die meisten Halligen wurden überspült, viele Inseln meldeten Landverluste. Bildrechte: dpa

09.06.2014 – Tiefdruckgebiet Ela

Ela wird auch als Pfingsmontags-Unwetter bezeichnet und überzog am 09. und 10. Juni 2014 vor allem Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen. In Düsseldorf wird die stärkste Böe gemessen mit 144 km/h in der Spitze. Sechs Menschen kommen ums Leben, 30 weitere werden schwer, 37 leicht verletzt. Die Deutsche Bahn nennt die Schäden durch Ela schwerer als beim Orkan Kyrill. Die Versicherer beziffern die Schäden schließlich auf etwa 650 Millionen Euro.

31.03.2015 – Orkan Niklas

Das Sturmtief Niklas entwickelt sich in der Nähe von Island und zieht Ende März über Europa. Auf der Zugspitze werden Windgeschwindigkeiten von 192 km/h gemessen, auf dem Brocken 162 km/h. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen durch Niklas mindestens elf Menschen ums Leben. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft beziffert den Schaden an Häusern, Hausrat und Fahrzeugen auf 750 Millionen Euro. Damit gehört Niklas zu den fünf schwersten Stürmen der vergangenen 15 Jahre.

06.10.2017 – Sturmtief Xavier

Die Bäume sind noch belaubt, als Xavier im Herbst 2017 über Deutschland hinwegzieht. So bieten sie dem Sturm eine besonders große Angriffsfläche und knicken um wie Streichhölzer. Im Flachland werden in der Spitze 136 km/h Windgeschwindigkeit gemessen (Berlin-Wannsee), im Bergland 201 km/h (Schneekoppe). Neun Menschen sterben, sieben davon in Deutschland. In Berlin wird der Nahverkehr eingestellt. Die Flughäfen der Hauptstadt schließen zeitweise. Im Bahnverkehr kommt es wochenlang zu Behinderungen, weil die Strecken sehr schwer beschädigt wurden.

Bahnmitarbeiter räumen bei Bötzow (Brandenburg) nach dem Strum Xavier umgestürzte Bäume von den Gleisen. Bildrechte: dpa

18.01.2018 – Orkantief Friederike