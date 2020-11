Alle Bundesministerinnen und -minister überschreiten mit ihren Dienstwägen den CO2-Grenzwert. Auch die Autos der Regierungschefs der Länder überschreiten den Wert. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lässt sich in einem BMW mit Dieselantrieb fahren. Damit schneidet er im mitteldeutschen Vergleich am schlechtesten ab. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) fährt dasselbe Modell eines aktuelleren Baujahrs und wird deshalb etwas besser als Kretschmer bewertet. Der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), hat zwar auch einen Diesel-BMW, liegt damit aber in der Bewertung der DUH im guten Mittelfeld. Bei den Unterschieden trotz ähnlichem oder gleichem Modell verweist die LUH auf verschiedene Baujahre und Ausstattungen der Fahrzeuge.