Unsere Recherchen beim TÜV Rheinland und TÜV Süd verliefen erfolglos. Der Vorgang sei zu lange her, heißt es. Auffindbar ist aber der bewusste Audi-Vorstand Jürgen Stockmar, 30 Jahre später noch als Honorarprofessor an der Universität Wien tätig. An ihn also die Frage, was ist aus dem Versprechen geworden? Wo ist das Auto, wo ist der Motor hin?