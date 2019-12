Digitalisierung 2019 Bit für Bit

Wie nötig die Investitionen sind, zeigte im April eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE). So gibt es nach einer Umfrage unter Schulleitungen nur in rund jeder dritten Schule in allen Klassen- und Fachräumen Zugang zu schnellem Internet und WLAN. Nur jede dritte Schulleitung gab an, dass es mindestens einen Klassensatz an digitalen Endgeräten wie Tablets für die Schüler gibt.