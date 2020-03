Der Wissenschaftler Florian Steger ist sich bewusst, dass sein Befund hohe Wellen schlagen würde. Immerhin konnte er in seinen Forschungen keine Belege für den Vorwurf von Betroffenen finden, dass der Staat zu DDR Zeiten systematisch Kinder geraubt habe.

Für seine Forschung hat Steger mit Menschen gesprochen, die diesen Vorwurf gegen das SED-Regime erheben. Außerdem hat er Einsicht genommen in Patientenakten von betroffenen Frauen und entbundenen Säuglingen. Eingesehen hat er auch Geburts- und Sterbeurkunden, Totenscheine, Obduktionsberichte oder Nachweise über Begräbnisstätten. So steht es in dem von Steger veröffentlichen Buch.