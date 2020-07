Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) befürchtet in diesem Jahr mehr Badeunfälle als sonst. Als Grund nannte DLRG-Sprecher Achim Wiese die Corona-Pandemie. Menschen, die sonst in den Urlaub geflogen wären, werde es nun mehr an die heimische Gewässer ziehen, auch an Flüsse. Wegen der Corona-Auflagen in Freibädern werde sich mancher zudem nach Alternativen in der Natur umsehen.