Nach tagelanger Hitze ist am Donnerstag eine Gewitterfront über Ostdeutschland gezogen. Der Deutsche Wetterdienst gab zwischenzeitlich Unwetterwarnungen für Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen aus.

Die Niederschläge und Gewitter brachten in Mitteldeutschland nach Werten von mehr als 30 Grad in den vergangenen Tagen am Donnerstag eine deutliche Abkühlung. Dabei ergab sich ein großes Temperaturgefälle: Um 12 Uhr wurden im sachsen-anhaltischen Jessen 29 Grad und im sächsischen Bad Muskau 28 Grad gemessen. Um diese Zeit hatte es sich im thüringischen Kaltennordheim schon auf 12 Grad Celsius abgekühlt.