An dem bislang "größten Einsatz dieser Art" namens "Operation Viribus" hätten auch deutsche Ermittler mitgewirkt, teilte Europol mit. Die Aktion habe zeitgleich in 23 EU- und zehn anderen Ländern stattgefunden.



Darunter waren Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, alle Balkanstaaten sowie die Schweiz, Kolumbien und die USA. In Europa seien neun Geheimlabore entdeckt und fast 24 Tonnen Steroidpulver beschlagnahmt worden.