Knapp 22 Jahre nach dem Verschwinden des verurteilten Doppelmörders Norman Franz ist eine weltweite Fahndung nach dem Schwerverbrecher angelaufen. Wie das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, sind erstmals alle Interpol-Mitgliedsstaaten in den Fall eingebunden.