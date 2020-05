"Das Gebäude, das ist die legendäre Grotte", sagt Erler. "Es ist also wahr, dass Münchhausen sich dort zurückgezogen und erzählt hat. Ungefähr 14 bis 16 Leute können dort sitzen. Ordentlich Rauchen, das eigene Bier oder den Punsch trinken und erzählen. Und es ist kein niedrigschwelliges Jägerlatein, sondern es sind Geschichten mit literarischem Wert.

Die Geschichte wächst über den Erzähler hinaus

Diesen Wert erkennt auch der Dichter Gottfried August Bürger. Dem Professor in Göttingen fallen englische Versionen der Geschichten in die Hände. Bürger macht daraus die "Feldzüge und Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen", übersetzt sie zurück, in sein Deutsch.

Dr. Erwin Moras, Leiter des Bürger-Förderverein in Molmerswende in Mansfeld-Südharz, sieht dies aber nicht als Plagiat: "Bürger hat sie durch seine Wortschöpfungen bereichert und herausgegeben. In der Folge hat er dann diese Geschichten noch erweitert mit weiteren Erlebnissen. Und der liebe Baron soll wohl nicht amüsiert gewesen sein, über diese neuen Geschichten, die man ihm da haarsträubenderweise unterjubeln wollte."

Der 300. Geburtstag Münchhausens sollte auch in Bürgers Heimat gefeiert werden. Dessen Geburtshaus steht knapp 200 Kilometer von Münchhausens entfernt, ebenfalls in idyllischer Hügellandschaft. Doch hier kein Palais, sondern das Häuschen eines Landpfarrers, seines Vaters. Das Museum ist seit 2011 geschlossen.

Rückkehr der Münchhausen-Festspiele

Moras erklärt, dass im Moment die Genehmigungsverfahren für die Fördermittel laufen würden. Man habe die Zielstellung, noch in diesem Jahr mit der Rekonstruktion des Haupthauses zu beginnen.



Es müsse am Fachwerk einiges erneuert werden. Moras erinnert sich an die Molmerswender Münchhausen-Festspiele zu DDR-Zeiten. Zum 300. Geburtstag sollte die Theatertruppe aus Bodenwerder in die 240-Seelen-Gemeinde in Sachsen-Anhalt kommen. Wegen Corona ist der Termin verschoben. Die Veranstaltung solle aber Ende Oktober wahrscheinlich wiederholt werden. Am Ortseingang des idyllischen Dorfes steht das Hinweisschild auf das Bürger-Museum. Bildrechte: Stefanie Markert.

Das sei auch ein Wunsch der Darsteller aus Bodenwerder, mal wieder nach Molmerswende zu kommen, sagt Moras: "Weil ja die Beziehungen schon seit mehr als 25 Jahren existieren. Konkurrenz hat es noch nie gegeben, wir haben uns immer gegenseitig befruchtet."

Bodenwerder mit neuem Jubiläums-Ausstellungskonzept - Molmerswende berät noch

In der Gaststätte "Zur Tenne", 100 Meter vom Pfarrhaus entfernt, werden die Ausstellungsstücke gezeigt. In Vitrinen liegen Münchhausen-Ausgaben in verschiedenen Sprachen. An der Wand der Gobelin einer Künstlerin aus Halle mit Münchhausenmotiven.

Rund 700 Besucher schauen sich die ausgelagerte Ausstellung in Molmerswende im Jahr an. Liebhaber kämen hierher. In Bodenwerder sind es pro Saison 13.000. Das Engagement in beiden Gedenkstätten aber ist vergleichbar.

Warum aber wuchert dann Gras am Gedenkstein Bürgers, an dessen Sockel eine vertrocknete Blindschleiche liegt? Warum ist zum Jubiläum des literarischen Vorbilds nichts fertig? Weil der Förderverein nur elf Mitglieder zählt? Auch Erwin Moras ist bereits Rentner. Man hoffe darauf, dass sich der Förderverein im Zusammenhang mit dem 275. Geburtstag und der Wiedereröffnung des Museums im Geburtshaus etwas verjüngen werden.

Ein literarischer Lügenbegriff - Kein moralischer

Im Münchhausen-Museum in Bodenwerder passen die Dinge zusammen. Im Vorbeigehen erklingt plötzlich wie von Zauberhand ein Horn. Darüber hängt eine große Flüstertüte. Gingen dem Freiherrn Bier, Brot und Speck in seiner Grotte aus, orderte er so Nachschub. Per Kahn kam das Gewünschte dann über den heute zugeschütteten Weserarm zur Grotte, die eher wie ein Teehäuschen anmutet.

Dr. Erwin Moras schaut Gottfried August Bürger in die Augen. Bildrechte: Stefanie Markert. Was erzählte Münchhausen – hieße es heute Fake news oder Fantasy? Museumsdirektorin Erler sagt, Lügenmärchen, Schwänke, Lügengeschichten kämen aus dem Griechischen: "Wir würden heute Phantasiegeschichten sagen. Er ist in die Zeit hineingekommen, wo aus dem literarischen Lügenbegriff ein moralischer wurde. Und das ist das Dilemma."

War er also kein Großmaul, kein Lügenbaron? Für Erler seien das Primitivaussagen, die jeder versteht. Das habe ihn populär gemacht, aber den wahren Blick verstellt: "Er ist natürlich auch der Lügenbaron, aber er ist eben auch ein Vertreter seiner Zeit, er ist ein Opfer von Macht und Krieg, einer der genau wie wir heute in einer Umbruchszeit lebte und er ist Inspiration."