Von Enteignung in der DDR bis zur Wirtschaftskrise, das Textilunternehmen C.H. Müller hat in sechs Generationen schon einiges mitgemacht. Um das eigene Familienunternehmen lohnt es sich aber immer zu kämpfen, sagt Philipp Porst, der mit seinem Vater das Unternehmen leitet. Die Wende war eine harte Zeit, aber die Firma erfand sich neu und erlebte einen Aufschwung.

Corona beunruhigt Philipp Porst und seinen Vater mehr als die Nachwendezeit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Corona-Krise macht beiden Geschäftsführern derzeit umso mehr Sorgen: "Jetzt, dieses Corona-Virus ist was, was wir individuell überhaupt nicht beeinflussen können, was uns aber an den Rand unserer Existenz bringt." Sie versuchen, ihre Produkte an die neue Situation anzupassen und setzen auf Schutzkleidung und medizinische Matratzen.