Helfen und beraten ist laut Pia Eigenstetter im Moment nur eingeschränkt möglich. Sie arbeitet im Suchtzentrum "Drugscouts" in Leipzig. Wegen der Corona-Beschränkungen kann sie nur am Telefon mit Abhängigen sprechen.

Der Beratungsbedarf sei aber so groß wie immer, so Pia Eigenstetter: "Das größte Problem haben natürlich Menschen, die an einer Abhängigkeitserkrankung leiden. Sie sind halt mehr oder weniger zum Konsum gezwungen. Das bringt vor allem für Leute in prekären Situationen Probleme mit sich. Wenn man sowieso nicht viel Geld hat und die Preise steigen, wird die Gesamtsituation noch schlechter."

Steigende Preise für Drogen im Ausland

In anderen Ländern wie zum Beispiel Mexiko beobachten Drogenexperten seit Wochen, dass die Preise in die Höhe gehen. Crystal, Heroin und Kokain kosten inzwischen das Vier- bis Fünffache, weil Produktionsketten unterbrochen sind und weil die Grenzen dicht sind.

Auch in Sachsen rechnet Pia Eigenstetter schon bald mit dieser Entwicklung: "Das wird sich bestimmt bemerkbar machen, dass die Grenzen geschlossen sind. Hinzu kommt, dass weniger Mobilität herrscht und die Polizei präsenter ist. Also wir gehen davon aus, dass es da schon noch Veränderungen geben wird. Aber jetzt im Moment ist es zumindest in unserem Wirkungsbereich noch nicht so spürbar."

Schmuggelei wird laut LKA zurückgehen

Das kann laut Pia Eigenstetter daran liegen, dass sich vor allem stark Süchtige in der Regel einen Drogenvorrat anlegen. Erst wenn dieser aufgebraucht sei, werde das Ausmaß der Probleme vielleicht komplett sichtbar.

Auch das Landeskriminalamt Sachsen beobachtet daher sehr aufmerksam das Geschehen auf dem illegalen Drogenmarkt. Dabei stehen nach Angaben von Uwe Einsporn, dem Leiter der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift, vor allem Leipzig, Dresden und Chemnitz im Fokus. Zwar habe man keine Statistik zu den aktuellen Fallzahlen. Dennoch lasse sich einschätzen, dass die Schmuggelei zurückgehe.

Im Raum Dresden kein Heroin verfügbar

Bei Kontrollen werden laut Uwe Einsporn weniger Drogen sichergestellt: "Wir haben also Droge Nummer Eins, das sind die Cannabisprodukte Marihuana und Haschisch. Dicht gefolgt von der Droge Crystal, die in Sachsen weit verbreitet ist. Diese beiden Drogenarten sind nach wie vor auf dem Markt. Aus einer Suchtberatungsstelle in Dresden weiß ich allerdings, dass gegenwärtig im Raum Dresden Heroin nicht verfügbar ist und es dadurch ein Problem bei den Heroin-Süchtigen gibt."

Das Landeskriminalamt rechnet deshalb damit, dass das Internet für Süchtige in den nächsten Wochen an Bedeutung gewinnen und der Drogenhandel im Darknet zunehmen wird. Doch auch dort ist natürlich mit steigenden Preisen zu rechnen.

Beschaffungskriminalität könnte zunehmen