Kiffen mit neun, Ecstasy mit zehn – Jenny, die eigentlich anders heißt, kam schon sehr früh mit harten Drogen in Kontakt. Obwohl Jenny noch sehr jung war, mehr Kind als Jugendliche, gehört sie schon bald zur Drogenszene in ihrem Viertel. Sie konsumiert, dealt, geht nicht mehr zur Schule.

Jenny soll anonym bleiben. Ihr Name wurde deshalb im Beitrag geändert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Drogen verändern sie: Sie wird depressiv und aggressiv. Mit akuten Vergiftungssymptomen wird sie in die Klinik der Kinder-und Jugend Psychiatrie in Dresden eingewiesen. Seit Oktober letzten Jahres ist sie hier Patientin. In der Psychiatrie wird sie wegen der Folgen des langen Drogenkonsums behandelt. Die Einweisung kam in letzter Minute, meint Psychiaterin Yulia Golup: