Das Bundeskriminalamt hat eine große Plattform für Drogenhandel im Internet abgeschaltet. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte, wurde die Plattform "Chemical Revolution" zwischen Mitte Februar und Ende Mai vom Netz genommen. Elf mutmaßliche Verantwortliche seien festgenommen worden. Der Server sei durch Beamte des Bundeskriminalamtes und der französischen Polizei sichergestellt worden. Das Bundeskriminalamt spricht vom größten Drogen-Onlineshop deutschlandweit.

Als Hauptverdächtiger gilt ein 26 Jahre alter Mann aus dem Landkreis München, der den Onlineshop 2017 aufgebaut, die Beschaffung der Betäubungsmittel koordiniert, den Verkauf im Internet betreut und die Finanzen verwaltet haben soll. Er sitzt seit Ende Mai in Untersuchungshaft. Die weiteren Verdächtigen sollen Drogen beschafft, den Versand organisiert oder Kuriertätigkeiten übernommen haben.

Dem BKA zufolge wurden in dem Onlineshop vor allem synthetische Drogen wie Ecstasy sowie Heroin, Kokain und Cannabis zum Verkauf und weltweiten Versand angeboten. Die Verkäufer hätten mit der Kryptowährung Bitcoin bezahlt.

Auf die Spur der Plattform kamen die Ermittler im Frühjahr 2018, nachdem die Polizei einen 26 Jahren alten Mann aus Brandenburg an der Havel festgenommen hatte. In Immobilien des Mannes in Hessen und Niedersachsen wurden große Mengen Drogen gefunden, die der Mann für "Chemical Revolution" aufbewahrt und für den Versand vorbereitet haben soll. Unter anderem wurden 50 Kilogramm Amphetamine, Ecstasy-Tabletten, Heroin, Kokain und LSD sichergestellt.