In der deutschen Industrie geht man den übermäßigen Plastikverbrauch nun gemeinsam an. Rossmann, dm und Globus wollen mehr recycelte Plastikverpackungen in den Verkauf bringen und ihre Kunden darüber informieren, woraus die Verpackungen bestehen. Der Verbraucher kann dann entscheiden, ob er ein Produkt in recycelter oder in herkömmlicher Verpackung kaufen möchte.

Ganz ohne Verpackung – das ist kein Modell für die deutschen Drogerieriesen Rossmann und dm. Doch sie wollen die Verpackung wiederverwenden, eingesetztes Plastikmaterial kreislauffähig machen. Im September 2018 gründete der dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer mit mehreren Unternehmen aus der Branche das sogenannte Rezyklat-Forum.

Hersteller, Recyclingbetriebe und Industrie arbeiten zusammen

Teilnehmer des Forums seien Entsorgungsbetriebe, Plastikhersteller und die Industrie, "die diese Produkte befüllt und Markenprodukte in den Umlauf bringt. Und wir haben heute zum Glück bereits mehrere Händler mit am Tisch, denn mit dm sind auch Rossmann und Globus mit Partner im Forum", sagt Bayer. In seinen Geschäften seien es bisher vor allem die Produkte der Naturkosmetikmarken, die in recycleten Verpackungen angeboten werden. Ein kleiner, blauer Hinweis am Preisschild soll den Kunden darauf aufmerksam machen.

Die Kunden zu informieren, sei ein guter Schritt. Franziska Krüger vom Umweltbundesamt verspricht sich viel vom Zusammenschluss der Verpackungsbranche und des Einzelhandels. Nur wenn mehrere große Akteure gemeinsam Kriterien für ihre Verpackungen und das Produktdesign festlegten, könne sich der Plastikkreislauf langfristig verbessern, weil dann die Inhaltstoffe in den weggeworfenen Shampoo und WC-Reiniger Flaschen bekannt seien und leichter in die Einzelteile, das sogenannte Rezyklat, zerlegt werden könne.

Umweltfreundlicher als Gewinnung von Neuware

Die Drogerie-Riesen dm und Rossmann wollen gegen Plastik-Müll vorgehen. Bildrechte: dpa Immer wieder wird behauptet, das Recyclingverfahren sei energieaufwändiger als die herkömmliche Verpackungsproduktion. Franziska Krüger kann das nicht bestätigen: "Recyclingverfahren sind in den meisten Verfahren umweltfreundlicher. Der Energieaufwand ist sicherlich vorhanden, aber deutlich geringer, trotz des Sammelns und Sortierens schneiden das Recycling oder die Rezyklat-Herstellung günstiger ab als die primäre Rohstoffherstellung und Gewinnung von Neuware."

Sebastian Bayer, Geschäftsführer von dm wünscht sich für den Einsatz von Rezyklaten im Einzelhandel mehr Unterstützung seitens der Politik. Bisher müsse jedes Rezyklat lebensmittelecht sein. Diese Vorgabe ist aber vor allem für Produkte im direkten Kontakt mit Lebensmitteln relevant.

Genauere Vorgaben für Recycling nötig

"Unser Wunsch wäre eigentlich, dass wir drei gesetzliche Standards hätten. Einen für Rezyklate, aus denen Lebensmittelverpackungen hergestellt werden, einen für Kosmetika und einen für Wasch-, Putz- und Reinugungsmittel. Das würde uns erlauben, dass wir noch viel größere Mengen aus dem gelben Sack entnehmen können und dadurch wesentlich mehr Rezyklate in unseren Verpackungen verwenden können."