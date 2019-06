Im Osten und Norden Deutschlands fehlt der Regen. Das zeigt der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. Nach dem Extremsommer 2018 ist das Land bei der Trockenheit in diesem Jahr zweigeteilt, denn in Süddeutschland haben die Böden ausreichend Wasser.