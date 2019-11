Der Tretroller-Verleiher Lime bittet künftig seine Kunden zur Kasse, wenn sie die Roller falsch abstellen. Das Unternehmen kündigte an, alle Bescheide über Verwarn-, Buß- oder Strafgelder an die Nutzer weiterzugeben. Auch müssten Kunden künftig per Foto festhalten, dass sie Roller korrekt geparkt haben. Lime verleiht Roller in 15 deutschen Städten, darunter in Dresden und Berlin.