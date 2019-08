Der Sozialverband VdK hat das Zulassungsverfahren für E-Scooter kritisiert. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland, es sei "unbedacht" gewesen, dass die E-Scooter in so großem Maßstab eingeführt wurden. "Es zeigt sich, dass sie eher eine Alternative für Fußgänger oder zum Fahrrad sind. Und das sorgt für jede Menge Probleme."

Verena Bentele, von Geburt an blind, war früher Biathletin und Langläuferin. Sie ist zwölffache Paralympics-Siegerin. Bildrechte: dpa

Bentele sieht große Gefahren durch E-Scooter, vor allem für schwächere Verkehrsteilnehmer. "Für kleine Kinder, für Ältere und für Menschen mit Behinderung ist das Risiko am höchsten", sagte sie. Sie könnten oft nicht so schnell reagieren und zur Seite springen, wie es notwendig wäre.



Viele VdK-Mitglieder würden sich melden und auf Probleme hinweisen. Seit der Zulassung der E-Roller fühlten sie sich unsicherer, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. "Viele weisen darauf hin, dass sie mit ihrem Rollator oder ihrem Rollstuhl an manchen Stellen auf dem Bürgersteig Slalom fahren müssen", erklärte Bentele.