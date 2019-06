Noch ist es überraschend, wenn man als Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg oder auf der Straße von links von einem leise dahinrollenden E-Scooter Fahrer überholt wird. Auch die Autofahrer müssen ihre Fahrbahn nun mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer teilen. Seit Anfang der Woche bieten internationale E-Scooter Verleiher ihren Service in Deutschland an.

Der kalifornische e-Mobilitäts-Service Lime stellt ein paar Hundert seiner Tretroller in Berlin zum Verleih parat. Bald sollen seine grünen E-Roller auch in Hamburg und Köln zu finden sein. Der schwedische Konkurrent Voi, mit orangen Rollern, plant zeitnah auch in Mitteldeutschland Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen.

Claus Unterkircher von Voi erzählt: "Wir haben unser Zentrallager für ganz Deutschland bereits in Erfurt und sprechen nicht nur mit der Stadt Erfurt, sondern auch mit Leipzig und Dresden und werden als erste Stadt wahrscheinlich in Berlin starten." Eine Fahrt von ca. zehn Minuten koste dann ungefähr 2 Euro 50, sagt Unterkircher.

Dresden ist nach eigenen Angaben mit fünf möglichen E-Tretroller-Verleihern in Kooperationsvereinbarungen und möchte, dass schon im Juli die ersten Flotten für die Bürger bereitstehen. In Leipzig sind die Kooperationsverhandlungen mit den internationalen Anbietern noch nicht so weit, erklärt die Stadt Leipzig in einer schriftlichen Stellungnahme: