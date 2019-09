Bei der Ursachensuche für Lungenerkrankungen in den USA nach Nutzung von E-Zigaretten gibt es erste konkrete Spuren. Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC mitteilte, haben von 514 befragten Patienten 77 Prozent angegeben, mit ihren E-Zigaretten Produkte mit dem Cannabis-Wirkstoff THC konsumiert zu haben.

Nur 16 Prozent der Befragten gaben demnach an, ausschließlich Nikotin-Produkte geraucht zu haben. Die Gesundheitsbehörde hatte in der Vergangenheit bereits mitgeteilt, dass viele der Erkrankten THC-Produkte konsumiert hatten. Nun nannte sie aber zum ersten Mal konkrete Zahlen.



Ärzte vermuten, dass aus dem Cannabis das Öl Vitamin E Azetat in die Verdampferflüssigkeit gekommen sein könnte. Dieses Öl kann beim Rauch zu Entzündungen und schweren Lungenschäden führen.