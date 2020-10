Rock-Musiker Eddie Van Halen gestorben

Zu den klassischen Hits der in den Niederlanden geborenen und in Kalifornien aufgewachsenen Brüder gehört auch der Titel "Runnin' with the Devil". Van Halen verkaufte mehr als 75 Millionen Alben und erreichte laut dem Label der Band mehr Nummer-Eins-Hits in den US-Rock-Charts als jeder andere Künstler. 2007 wurde die Band in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.