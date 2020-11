Von 160 einschlägig vorbestraften Sexualstraftätern begingen 18 in den folgende neun Jahren erneut eine Sexualstraftat - also elf Prozent. Bei den insgesamt 1.183 Ersttätern waren es 12 Täter - rund ein Prozent.

Es gibt auch Ex-Häftlinge, die den Weg zurück in die Gesellschaft schaffen. 2011 erregte der kleine Ort Insel in Sachsen-Anhalt bundesweite Aufmerksamkeit. Dorthin sind zwei ehemalige Sexualstraftäter gezogen, die als hoch gefährlich galten. Monatelang demonstrierten die Menschen, denn sie wollten die beiden nicht in ihrer Nachbarschaft haben. Reporterin Nadja Malak hat die beiden getroffen. Sie leben noch immer in Insel, sind bislang nicht rückfällig geworden.