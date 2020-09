Wir hören seit 30 Jahren vom Klimawandel, aber man will es immer nicht so richtig wahrhaben. Gerade in der Forschung hätte schon in den letzten 30 Jahren mehr in diese Richtung gearbeitet werden müssen. Denn gerade in der forstlichen Forschung erzielt man Ergebnisse erst sehr langfristig.

Carsten Lehmann Geschäftsführer Forstbaumschule "Fürst Pückler"