Thüringer Schiefergebirge/Frankenwald Hier betreibt Axel Müller (r.) das Skigebiet. Er weiß: "Haupteinnahmequelle ist der Winter." Rund 20 Millionen Euro will die Gemeinde Steinach in den Ausbau investieren. Und das, obwohl das Ski-Gebiet im letzten Winter nur an 77 Tagen geöffnet hatte.



Axel Müller glaubt trotzdem, dass sich der Ausbau lohnt. "Es werden auch Winter sein, wo es gut funktioniert, wie in diesem Winter zum Beispiel. Und dann rechnet sich das Ganze aus. Im Umkehrschluss – wenn man kein Wintersport im Mittelgebirge anbietet, dann fahren die Leute [...] weiter in die Alpen. Und das ist ökologisch natürlich auch nicht so gut." Bislang macht das Ski-Gebiet nur Verluste und muss mit Zuschüssen der Stadt am Leben erhalten werden. Bildrechte: newsdoc3 / Oliver Matthes