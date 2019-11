Zweifel am Sicherheitskonzept hatte sie damals nie gehabt. Eher im Gegenteil: "Also manchmal war die Sicherheit schon ein bisschen störend, wenn wir in der Ausstellung arbeiten mussten", sagt Christine Engelmann. Es sei dann einfach zu schwierig gewesen, in die Vitrinen zu kommen. Der Diebstahl ist für sie unbegreiflich, "weil ich natürlich weiß, wie stark die Sachen gesichert sind".