Der Baubeginn für die "Einheitswippe" in Berlin verzögert sich. Die Umweltverwaltung hat am Mittwoch eine Ausnahmegenehmigung für einen sofortigen Baubeginn abgelehnt. Grund: Im Sockel des einstigen Kaiser-Wilhelm-Denkmals, auf dem das Denkmal errichtet werden soll, leben streng geschützte Fledermausarten, die jetzt in den Winterschlaf gehen.