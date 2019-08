Nach dem Angriff in einem Einkaufszentrum in der US-amerikanischen Stadt El Paso stufen die Ermittler die Tat als inländischen Terrorismus ein. Das sagte Staatsanwalt John Bash am Sonntag. Derzeit liefen die Ermittlungen, sie könnten auf eine Anklage wegen "Hassverbrechens" sowie auf eine Anklage wegen Schusswaffengebrauchs hinauslaufen. Bezirksstaatsanwalt Jaime Esparza kündigte zudem an, die Todesstrafe gegen den 21-jährigem mutmaßlichen Täter zu fordern. Er hatte sich nach der Tat ergeben.