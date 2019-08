US-Medien Obduktion bestätigt Selbstmord von Epstein

Der US-Multi-Millionär Jeffrey Epstein hat sich in einer Gefängniszelle in New York City selbst getötet. Das ist das Ergebnis des offiziellen Obduktionsberichts, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Der frühere Investmentbanker war am vergangenen Sonnabend tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden.