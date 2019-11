In der Altmark schlummert ein begehrter Stoff in der Erde: Geologen entdeckten das größte Erdgasvorkommen Europas bei Salzwedel. Ein Segen für die junge DDR, denn die Großbetriebe brauchten Gas und ohne eigene Quellen musste es aus teurer Import-Steinkohle gewonnen werden. Bald förderten Kumpel Milliarden Kubikmeter aus über 450 Bohrlöchern. Viele zog es in die Erdgasbetriebe, denn sie waren Arbeitgeber in der DDR, der Spitzenlöhne zahlte.

Die versteckte Gefahr

Doch für die Teams an den Bohrlöchern hatte die Gasförderung auch ihre Schattenseiten. Denn das heimische Erdgas und die Bohrschlämme waren sehr giftig. Vor allem das Gas aus der Altmark enthielt viel Quecksilber. Viele Kumpel wussten nicht, was sie im Schlamm und Grubenwasser mit nach oben holten. Blei, Cadmium, Arsen, vor allem aber Quecksilber.



Wienhold Weber wartete in Cheine die Mess- und Regeltechnik und säuberte die Schalter der Förderanlage. Weber arbeitete nahezu ungeschützt, ohne Atemmaske oder gasdichten Chemikalien-Anzug. So wie viele seiner Arbeitskollegen damals.

Ich habe diese Geber rausgezogen. Und beim Rausziehen sind ungefähr ein bis zwei Kilogramm Quecksilber runtergetropft und mir voll auf den Körper. Die ganze Luft war silbrig und hat geglänzt, weil das in feinen Perlen auseinanderstob, als es runtertropfte. Wienhold Weber Früherer Erdgasarbeiter