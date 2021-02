Nach Angaben der japanischen Meteorologiebehörde ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 60 Kilometern vor Fukushima und damit in der Nähe des Epizentrums des verheerenden Erdbebens von 2011. Noch mehrere hundert Kilometer entfernt waren die Erdstöße deutlich spürbar, Hochhäuser in der Hauptstadt Tokio schwankten minutenlang.

In der Nacht zum Sonntag waren Hunderttausende Haushalte von Stromausfällen betroffen, wie der Energieversorger Tokyo Electric Power (Tepco) mitteilte. In der Atomruine des Kraftwerks Fukushima Daichi habe es keine Unregelmäßigkeiten gegeben. Auch aus anderen derzeit stillgelegten Atomkraftwerken gab es keine Berichte über Schäden.

Viele Menschen fühlten sich schlagartig an die Katastrophe vor fast genau zehn Jahren erinnert. Dutzende von Notunterkünften wurden in der Region eingerichtet. Nach Angaben der Behörden suchten rund 200 Menschen dort Schutz. Japan liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinander stoßen. In diesem Gebiet kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen