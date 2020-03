In Kroatien hat es im Raum Zagreb am frühen Sonntagmorgen zwei Erdbeben binnen einer halben Stunde gegeben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Hina berichtet, kam dabei mindestens ein Mensch um Leben: In den Trümmern eines Hauses sei die Leiche eines 15-jährigen Jungen gefunden worden. Außerdem gebe es Dutzende Verletzte.